Marrit Leenstra hat by de wrâldbekerfinales yn Wyt-Ruslân de 1.000 meter op har namme skreaun. De reedrydster út Wikel wie mei in tiid fan 1.15.82, in nij baanrekôr, yn Minsk de rapste. Yn it wrâldbekerklassemint waard Leenstra twadde.

Hege Bøkko út Noarwegen einige as twadde mei in tiid fan 1.16.03. De Russyske Jekaterina Sjichova waard tredde mei 1.16.73.

Foar Leenstra wie it de twadde wrâldbekeroerwinning op de 1.000 meter. Yn novimber 2014 wie se de bêste yn it Japanske Obihiro.