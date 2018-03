Yn Surhústerfean binne sneontemiddei twa auto's op inoar botst. It ûngelok wie op de krusing fan De Skieding en de Heideleane yn it doarp. In automobilist helle in oantal auto's efterinoar yn, doe't ien fan dy auto's linksôf gie.

De bestjoerders kamen allegear mei de skrik frij. In berger hat de auto's fuortsleept.