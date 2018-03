Yn in wenbuorkerij oan de Laekwerterwei yn Iens hat sneontemiddei in grutte brân west. Der wiene gjin minsken mear yn de pleats oanwêzich. By de brân kaam in soad reek frij. De brânwacht warskôge dan ek dat omwenners ruten en doarren tichthâlde moasten.

De brân koe troch de hurde wyn hurd om him hinne gripe en makke it foar de brânwacht dreech om it fjoer ûnder kontrôle te krijen, mar slagge dêr wol yn.