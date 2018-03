Foar it earst yn fiif jier is by skipswerf Bijlsma yn Warten wer in skip te wetter litten. It giet om de Merwestroom, in nij wurkskip foar Rykswettersteat.

It is de earste yn in rige fan trije nije skippen foar de Rykstsjinst. Foar de werf soarget dizze grutte opdracht foar in soad wurk.