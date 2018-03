Riemer Miedema fynt earste ljipaai by It Heidenskip

Riemer Miedema fan It Heidenskip hat freedtejûn it earste ljipaai fan Fryslân fûn. Tegearre mei Jesper de Vries hat hy yn de omjouwing fan It Heidenskip socht nei ljipaaien. Om 18.03 oere fûn er it earste ljipaai.

Foarsizzing

It is in dei letter as foarsein wie: it Bûn fan Fryske Fûgelwachten en ekologysk advysburo Altenburg en Wymenga út Feanwâlden tochten dat it tongersdei tusken alven en tolven fûn wurde soe. Dat wie in foarsizzing dy't basearre wie op in berekkening oan de hân fan temperatuergegevens fan it KNMI.

Súd-Hollân

Woansdeitejûn fûn Fries om utens André Hornstra it earste ljipaai fan Nederlân yn de Súd-Hollânske gemeente Giessenlanden. Dêrnei waarden ek yn tal fan oare provinsjes ljipaaien fûn.

Letter as foarich jier

Foarich jier fûn Herman Mooi fan Wolvegea it earste ljipaai fan Fryslân op freed 10 maart. Dat die er yn de greide by Slikenboarch. Dat it dit jier letter fûn waard, komt trochdat der let yn de winterperioade noch froast wie.