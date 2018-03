Wikseling fan skûtsjes by IFKS, 'Oude Zeug' ferkocht

Ald-IFKS-kampioensskûtsje 'Oude Zeug' is ferkocht oan in groep silers út Enkhuzen. It skûtsje dêr't Koos Lamme de ôfrûne jierren op fear, wurdt stedsskip fan Enkhuzen en krijt de namme 'De Drie Haringen'. Yn it seil komt in seilteken fan it stedswapen, dêr't trije hjerringen útspringe. It skip wol ek meidwaan oan wedstriden. De 'Oude Zeug' waard ûnder lieding fan Eelke Dijkstra twa kear kampioen, yn 2002 en 2003.

Koos Lamme sil mei syn team fierder op de 'Singelier'. Yn 2016 starte de Amsterdammer Daan van der Meer mei dat skip yn de C-klasse. Hy wist mei syn team yn ien kear troch te streamen nei de grutte A-klasse, mar sil dit jier dus op in oar skip oan de start ferskine. Van der Meer nimt skûtsje de 'Opsjitter' oer fan Willem Zwaga, dy't no skipper is fan Ljouwert yn de SKS.