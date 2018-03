Yn de nacht fan tongersdei op freed is by Koarnjum in auto yn de sleat bedarre. Dit barde oan de Skredyk, krekt bûten it doarp. Helptsjinsten riden manmachtich út. Doe't se op it plak oankamen, troffen se gjin minsken by of yn de auto oan.

Hoe't it ûngelok krekt barre koe is noch net dúdlik. De auto is yntusken fuortsleept.