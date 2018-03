Yn de oanrin nei de gemeenteriedsferkiezingen fan takom wike woansdei leit Eric Ennema fan it Polytburo alle dagen in lokale politikus op de gril. Tongersdei is dat ien fan de pear froulike listlûkers. yn de Fryske gemeenten: de 27-jierrige Dineke Wagenaar fan de VVD yn Tytsjerksteradiel.