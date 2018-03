Kontrakt Jurgen Streppel net ferlinge: "Het is goed zo"

Trainer Jurgen Streppel reagearret nuchter oer it feit dat er fuort moat by SC Hearrrenfean, mar hy hat der frede mei: "Zo gaat dat in voetballerij. Het is goed zo. Soms ontbreekt dat 100%-gevoel. Dan moet je afscheid van elkaar nemen." Streppel wol gjin reden neame foar dat der 100%-gefoel wie. "Ik heb hier fantastisch gewerkt met de spelers en staf." Streppel siket it ek by himsels. "Iedereen maakt fouten en ik ook. Ik zie dat ik een aantal dingen beheers, maar ook dingen die ik beter gedaan zou willen hebben. Elke dag denk ik na over dingen die ik gedaan heb. Ik wil graag beter worden. Je kwetsbaar opstellen is iets wat ik kan."

Oanfierder Stijn Schaars is like lakonyk oer it fuortgean fan Streppel as de trainer sels."Dit soort dingen gebeuren nu eenmaal in de voetballerij" , sei er. Neffens Schaars rjochtsje de spilers harren no op de kommende wedstriid, dy tsjin FC Utrecht. "Utrecht is een goede ploeg. We kunnen onze borst natmaken."