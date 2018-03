Der stiet op it stuit in lange file op de N31 by knooppunt Werpsterhoek by Ljouwert. De wei is tusken Ljouwert-Súd en Ljouwert-East ôfslette, omdat der allegear glês op de dyk leit. Nei alle gedachten komt it glês fan in grut rút dat troch ien ferlern is. Hoe't dat krekt sit, is de plysje noch oan it ûndersykjen.

Plysjeminsken en Rykswettersteat binne dwaande mei it skjinfeien fan de dyk.