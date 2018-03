Seis jier stiet se al oan de top. Alyda Norbruis fan Oerterp regearret noch altyd it paralympysk hurdfytsen op de baan. De ôfrûne wiken is se drok yn training om de puntsjes op de i te setten, want nije wike begjint it WK Baanhurdfytsen yn Rio de Janeiro. We wiene yn Alkmaar om te sjen hoe't de hurdfytscrack derfoar stiet.