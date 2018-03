Komplimint Dongeradiel fan Ombudsman om oanpak demonstraasje

De manier wêrop't de gemeente Dongeradiel de demonstraasje fan anty-Swarte Pyt-aktivisten oanpakt hat by de yntocht fan Sinteklaas, is hoe't it moat. Dat fynt de Nationale Ombudsman Reinier van Zutphen, dy't in rapport makke hat oer it rjocht op demonstraasje.

Neffens Van Zutphen stiet dat rjocht ûnder druk. It liket derop dat gemeenten en plysje te gau demonstraasjes ferbiede. Hielendal as dy oer gefoelige ûnderwerpen gean, lykas Swarte Pyt of de komst fan in azc.

Goed taret

Dongeradiel wie goed taret op de anty-Swarte Pyt-demonstraasje, seit Van Zutphen: "Demonstranten en overheid moeten over de organisatie met elkaar overleggen. Dát is in Dokkum goed gegaan: er is een plaats aangewezen waar ze mochten staan, de intocht kon gewoon doorgaan, het tegengeluid kon gehoord worden. Bijna volgens het boekje, zo is het daar gelopen."

"Doodzonde"

Dochs koe de demonstraasje net trochgean: "Ergens anders ging het mis, niet in Dokkum zelf. Daardoor is het uiteindelijk niet toch doorgegaan. Doodzonde, want dit was een goed voorbeeld van hoe het tegengeluid en de intocht goed samen konden gaan."