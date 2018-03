Justlease sjocht dochs ôf fan in trochstart as sponsor fan harren reedrydploech. De bedriuwslieding bliuwt by it beslút om nei dit seizoen op te hâlden mei de reedrydploech, dêr't ûnder oaren Ireen Wüst en Antoinette de Jong foar ride.

Tiisdei kaam Wüst mei it nijs nei bûten dat Justlease mooglik in trochstart meitsje soe, mar dat der foar har gjin plak mear wie. De sponsor soe de 31-jierrige Wüst te âld fine mei it each op de takomst. Dit kaam Justlease op de nedige krityk te stean.