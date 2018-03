Op de Sintrale As hat niiskrekt in ûngelok west wêrby't trije auto's belutsen binne. It ûngelok wie krekt foar Dokkum. De helptsjinsten binne ûnderweis. De plysje warskôget oare ferkearsdielnimmers om harren rydgedrach oan te passen. It is net dúdlik as de mist wat te krijen hat mei it ûngelok.