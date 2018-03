FIDEO: Mear omtinken foar 'ouderverstoting'

Ald-minister André Rouvoet skreau koartlyn yn in rapport dat der ekstra omtinken komme moat foar 'ouderverstoting', om't dat skealik foar bern is. It ferstjitten fan in âlder hâldt yn dat by in skieding ien fan de âlden by it bern weihâlden wurdt troch de partner. Meastentiids is dat de heit. Rouvoet fynt ek dat advokaten, rjochters en de Raad voor de Kinderbescherming harren wurkwize oanpasse moatte om soks oan te pakken.

Advokaat Baukje Kooi en Robert Vonk fan de Raad voor de Kinderbescherming prate yn Fryslân Hjoed oer fjochtskiedingen. En we hearre it ferhaal fan John Blaauw. Hy sjocht syn soan al jierren net, wylst dit neffens de omgongsregeling wol barre moat. Nei jierren fan in juridyske en geastlike striid, kin hy net oars as him dellizze by de situaasje.