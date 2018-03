Is it echt sa min? NHL Stenden ûndersiket ûnderwiis Frysk

Studinten fan NHL Stenden sille yn opdracht fan de Provinsje Fryslân ûndersyk dwaan nei ûnderwiis Frysk. Twa jier ferlyn hat de provinsje fan alle skoallen yn kaart brocht hoe't de lessen Frysk jûn wurde. Doe is ek oanjûn hoe' t it better kin en hokker stappen de skoalle nimme moatte om dat te berikken. De kommende moannen sil fan sawat hûndert skoallen besjoen wurde oft it ek yndie better wurden is.

Neffens deputearre Poepjes bestiet der wol in algemien gefoel oer it ûnderwiis yn de Fryske taal. Dat soe hieltyd minder wurde, mar der binne gjin hurde feiten. Mei dit ûndersyk moatte dy der wol komme.