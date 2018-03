De gemeente Eaststellingwerf ferfangt de kommende fiif jier alle gewoane lampen yn de strjitferljochting troch LED-lampen. Dat besparret enerjzy en it freget ek minder ûnderhâld.

It wie earst de bedoeling om folle langer de tiid te nimmen foar de ferfanging fan de pitten. Mar omdat it fuortendaliks in besparring opsmyt, kin de ynvestearring yn LED-ferljochting al gau út, hat bliken dien. Dêrom giet de ferfanging fan de ljochting rapper as earst pland.