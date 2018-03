VLOG: Wat betsjutte de ferkiezingen foar dyn gemeente?

Op woansdei 21 maart binne de lanlike gemeenteriedsferkiezingen en meie de ynwenners fan fjirtjin Fryske gemeenten stimme foar in nije gemeenteried. Wat libbet by de ynwenners fan dizze gemeenten? Om dat út te sykjen binne Bauke Deelstra, Lennie Bronsveld en Afke Boven fan 12 oant en mei 16 maart op 'en paad om út al dizze gemeentes wei ferslach te dwaan. Dat dogge se op Omrop Fryslân Radio, mar ek online yn de foarm fan in vlog.

Lennie Bronsveld is op It Amelân