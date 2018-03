Treinreizgers mei einbestimming Harns Haven moatte der tiisdei rekken mei hâlde dat se hast in healoere langer ûnderweis binne. Tusken de stasjons Harns en Harns Haven ride hjoed gjin treinen. Oanlieding is in seinsteuring, dy't neffens de ferkearssintrale de hiele dei duorret. Ferfierder Arriva set bussen yn.