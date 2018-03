Jurgen Streppel: "Verdiende nederlaag, niet gevoetbald"

''We hebben verdiend verloren van Ajax, we hebben gewoon niet gevoetbald. Daar baal ik wel van.'' Dat sei trainer Jurgen Streppel nei ôfrin fan de ferlerne wedstriid tsjin Ajax. Syn ploech gie mei 4-1 ûnderút tsjin de Amsterdammers, dy't genôch kânsen hienen op in gruttere útslach.

''Ik vond ons aan de bal gewoon niet goed genoeg'', sei Streppel. ''Het bleef nog wel een wedstrijd, maar dat had meer met Ajax te maken. Dat zij de kansen niet afmaakten. Wat we normaal goed kunnen, hebben we vandaag niet laten zien, uiterst teleurstellend.''

''We verstopten ons''

Foar de jonge Kik Pierie wie it syn debút yn de Johan Cruijff Arena yn Amsterdam. Neffens Pierie ûntbruts it yn de ploech benammen oan fermogen om te fuotbaljen. ''We verstopten ons, we konden niet opbouwen'', seit Pierie. ''Terwijl wij dat normaliter goed kunnen. Na de goal van Odegaard gingen we met 1-1 de rust in. Toen had ik nog wel het gevoel dat we wat konden halen. Maar na de 2-1 mocht het niet zo zijn.''