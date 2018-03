De Hale Damwâld giet ticht, bewenners ferhúzje nei Talma

Beskerme wenlokaasje mei soarch De Hale fan Elkander yn Damwâld giet ticht. De bewenners ferhúzje yn de hjerst nei Talma Hoeve yn Feanwâlden. Op dit stuit wenje alve minsken yn De Hale. Mei de kliïnten en de famyljes binne ôfspraken makke oer de oansteande ferhuzing. Neffens regiomanager Thea Dijkstra is in ferhuzing logysk: "De kliïnten gean no ek al geregeld nei de lokaasje yn Feanwâlden. Se ite dêr of dogge mei oan aktiviteiten." Al it personiel kin mei oer nei Talma Hoeve.

Guon politike partijen, ferienige yn Sociaal Links, binne poer oer de sluting. "De ferpleechhússoarch ferdwynt sa út Damwâld", seit Rommy Kempenaar. Neffens him giet it ta skea fan de bewenners yn De Hale.