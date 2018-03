Friezinne Anne Tauber is it wrâldbekerseizoen mountainbiken begûn mei in tredde plak. Yn Stellenbosch yn Súd-Afrika moast Tauber de winst litte oan Annika Langvad. Op it twadde plak einige Pauline Ferrand Prevot út Frankryk.

Foar Anne Tauber wie it har earste poadiumplak yn in wrâldbekerwedstriid op dit nivo by de froulju.