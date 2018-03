De kuorballers fan Mid-Fryslân spylje takom seizoen wer yn de haadklasse. Yn de lêste sealwedstriid waard it kampioenskip binnen helle troch yn Vriezenveen mei 25-17 te winnen fan Amicitia. Nei in stroef begjin kamen de kuorballers fan Reduzum en Grou better yn de wedstriid. By it skoft wie de foarsprong trije punten: 8-11.