Jildautomaten waskpleatsen fernield, plysje siket tsjûgen

Fandalen hawwe yn de nacht fan freed op sneon by Wolvegea twa jildautomaten iepenbrutsen. Dat barde by autowaskpleatsen op it yndustrygebiet by it doarp. Hoewol't der net folle jild bút makke waard, wie der wol in soad skea.

Ek op It Hearrenfean en yn Stjinwyk waarden deselde nacht jildautomaten fernield. De plysje siket tsjûgen dy't mear witte oer de fernielingen.