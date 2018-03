UPDATE: Brân by plomfeebedriuw ûnder kontrôle

Yn in plomfeebedriuw oan de Blauhústerwei yn Surhústerfean hat sneontemoarn brân west. It fjoer bruts om sân oere hinne út. De brân wie yn in gebou dêr't de ferwaarming regele wurdt foar de loadsen dêr't it plomfee yn sit. De brânwacht koe foarkomme dat it fjoer oersloech nei de ferbliuwen fan it plomfee. Tsjin tsien oere wie de brân ûnder kontrôle. De oarsaak fan de brân is noch net bekend.

In #surhuisterveen is zojuist het sein brand meester gegeven. Einde van de berichtgeving. — Brandweer Fryslân (@BrandweerFrl) March 10, 2018

De brand woedt in een gebouw achter op het perceel van waaruit verwarming van de pluimvee schuren wordt geregeld. De brandweer is bezig met blussen en gaat voorkomen dat de brand overslaat naar een van de pluimvee schuren op het terrein. — Brandweer Fryslân (@BrandweerFrl) March 10, 2018

Brandweereenheden uit Damwoude en Surhuisterveen zijn ter plaatse voor een brand aan de Blauwhuisterweg in #Surhuisterveen. Hier woedt brand bij een pluimveebedrijf. — Brandweer Fryslân (@BrandweerFrl) March 10, 2018