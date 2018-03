Fries Museum-direkteur Callens oer priis: "Wij zijn grutsk"

It Fries Museum wûn tongersdeitenacht yn New York in Global Fine Art Award mei de útstalling 'Alma-Tadema: klassieke verleiding'. Direkteur Kris Callens naam de priis yn ûntfangst. "Supertrots dat wij met het Fries Museum hier in New York naast verschillende grote musea in de wereld een prijs hebben mogen ontvangen", sei Callens nei ôfrin fan de priisútrikking.

"Wij zijn grutsk", gie de direkteur fierder, "dat we met dit nieuwe museum, dat er in 2013 is gekomen, een kwaliteit kunnen neerzetten die de toets op internationaal vlak doorstaat. Wij hebben laten zien dat we een kunstenaar en onszelf op de kaart kunnen zetten."