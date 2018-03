In frachtwein is tongersdei oan 'e ein fan de middei kantele op de Orionweg yn Ljouwert. Dêrby is de sjauffeur licht ferwûne rekke. Hy is sels út de frachtwein klom.

By it ûngelok is sân, semint en wetter frijkaam. Dat leit no op strjitte. De frachtwein hat ek in lantearnepeal rekke. Hoe't it ûngelok krekt gebeure koe, is net dúdlik.