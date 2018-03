De Drachtsterwei rjochting Ljouwert is wer frijjûn foar ferkear. Ien rydstrook wie dêr tongersdeitemoarn ôfsletten fanwegen in ûngelok mei trije auto's. Troch it ûngelok en de ôfsluting, stie der in lange file rjochting Ljouwert.

Der rekke net ien ferwûne, wol binne de auto's skansearre rekke.