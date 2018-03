Komponist/muzikant Peter Sijbenga hat yn opdracht fan Lân fan taal in komyske musical skreaun foar groep 8. Dy is fergees beskikber foar de basisskoallen. Fan de musical 'Doe't Bretaal nei Meartalië kaam', is in Frysktalige en in Nederlânsktalige ferzje beskikber. De musical is ek geskikt foar jeugdteaterskoallen.