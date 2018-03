It sintrum fan Drachten wurdt moandei omtsjoend yn de kleuren fan keunststreaming De Stijl. De etalaazjes fan sa'n tweintich winkels sille har produkten presintearje yn de primêre kleuren giel, read en blau fan De Stijl. Dêrmei wurdt Drachten in "stijlwarenhuis". It past allegear yn it Kulturele Haadstêd-ferhaal.

De kleurde 'Stijlwinkels' binne oant en mei april te sjen. De rûte rint fan Museum Dr8888 fia it Friese Schathuis rjochting it noarden fan it sintrum.