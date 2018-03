Wim Stroetinga fan Aldeberkeap is snein alfde wurden op de koppelkoers by it WK baanhurdfytsen yn Apeldoorn. Tegearre mei Roy Pieters rette er it net op tsjin de konkurrinsje. De Dútsers Kluge en Reinhardt wûnen it goud. It sulver wie foar Torres en Mora út Spanje en de Australiërs Meyer en Scotson wûnen brûns.

Tongersdei waard Stroetinga sechsde op it ûnderdiel scratch.