Op de twadde dei fan it WK sprint yn Sina ha Marrit Leenstra en Letitia de Jong op de 500 meter stadiger riden as sneon. Leenstra is fan it fjirde plak nei it sechsde sakke yn it klassemint. Letitia de Jong stiet nei trije ôfstannen tsiende yn it klassemint.

Jorien ter Mors waard krekt twadde yn in streekrjocht gefjocht mei de de Japanske Nao Kodaira, dy't earste yn it klassemint stiet.

Letter op de dei ride se ek noch de 1000 meter