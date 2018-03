De brânwacht fan It Hearrenfean waard sneontejûn oproppen foar in skoarstienbrân yn kafee It Skoat yn Aldskoat. De besikers stienen al bûten doe't de brânwacht oankaam, want de kroech stie fol reek.

Nei ynspeksje die bliken dat de houtkachel de oarsaak wie. De ynhâld fan de kachel is lege en de kroech is fentilearre. Net ien rekke ferwûne, der wie inkeld skea troch de reek.