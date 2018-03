Hake: "We geven de goals te makkelijk weg"

"We zullen de komende tijd uit een ander vaatje moeten tappen," sei René Hake freedtejûn nei ôfrin fan de wedstriid fan SC Cambuur dy't de Ljouwerters mei 2-1 ferlearen fan FC Oss. "We hebben de ambitie om voor de play-offs te willen spelen, maar geven makkelijk de goals weg. In de eerste helft waren we slordig aan de bal. In de rust probeer je de bakens te verzetten, maar dat valt in duigen als je binnen een minuut een goal weggeeft. We zetten geen druk op de bal, laten ze van kant naar kant wisselen en een voorzet geven en zo vrij als een vogel kan de bal worden ingekopt. Dat is gewoon slecht."

Binnen trije minuten skoarde Cambuur de lykmakker. "Dat was goed. In onze manier van spelen zat agressie en tempo. In tien minuten tijd hebben we twee, drie kansen gehad, en hadden we voor kunnen komen. Maar daarna ebt het weer weg." Oan de ein fan de wedstriid skoarde FC Oss noch in kear. "We geven de corner makkelijk weg. Dan verdien je het niet om een punt te pakken, laat staan om te winnen. We moeten nog meer in de achtervolging en mogen weinig meer laten liggen in de komende fase."

Doelpuntemakker Daan Boerlage wie teloarsteld nei ôfrin. "Het was ondermaats."