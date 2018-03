Op de Iselmar by Hylpen wurdt sûnt freed reedriden. Efter de jachthaven leit op guon plakken in iisflier fan 11 sintimeter. De iisklup fan Hylpen hat dêr in baan útset fan goed 2 kilometer lang. Der kamen freed al sa'n 800 minsken te riden op de iisbaan by Hylpen. De lêste kear dat dêr riden waard, wie yn 2013.