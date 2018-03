UPDATE: Brân Sint-Jabik ûnder kontrôle, betizing oer melding

Yn Sint-Jabik is melding makke fan in tige grutte brân by metaalbewurkingsbedriuw Meijer Metal. De brânwacht wie mei weinen oanwêzich út Sint-Anne, Harns, Hallum, Ljouwert, Menaam, Drachten en Stiens, mar it die bliken dat der net in soad te rêden wie.

GRIP 1

De melding fan de brân kaam healwei seizen binnen by de brânwacht. Der waard al gau opskaald nei grutte brân en tige grutte brân, omdat de brânwacht ûnderling net goed mei-elkoar kommunisearje koe. Dat hie te krijen mei in steuring yn it C2000 netwurk, dit is in sluten netwurk foar helpferlieners. Om wis te wêzen dat der wol foldwaande helptsjinsten op it plak fan it ynsidint oanwêzich wiene, waard dêrnei ek opskaald nei GRIP 1. Sa wiene ek in ambulânse, traumahelikopter en ferskate mjitploegen oanwêzich om eventuele giftige stoffen te mjitten yn de omjouwing.

Brân yn lasersnijer

Uteinlik die bliken dat der koarte tiid brân west hat yn de ôfsûging fan in lasersnijer. Hjirby kaam ek reek frij. Dizze brân is blust troch de brânwacht. Der wiene op dat stuit ek gjin minsken oanwêzich yn it gebou.

Betizing

Der wie by de brânwacht lange tiid betizing oer wat krekt de oarsaak fan de steuring wie. Earst waard tocht dat der in steuring wie yn in P2000 stjoermêst. Der waard dêrom noch net fuortendaliks ôfskaald. Pas neidat definityf dúdlik waard dat de oarsaak in kommunikaasjeflater wie en der net in soad te rêden wie, koe de brânwacht om sân oere ôfskale nei GRIP 0.

De betizing by de brânwacht op Twitter:

We zijn gealarmeerd voor een brand in #St-Jacobiparochie Inmiddels middelbrand. Betreft een bedrijf waar de afzuiging van een lasersnijder in brand staat — Brandweer Fryslân (@BrandweerFrl) March 2, 2018

Omdat het een groot bedrijf is, is er opgeschaald naar middelbrand — Brandweer Fryslân (@BrandweerFrl) March 2, 2018

We schalen op naar grote brand — Brandweer Fryslân (@BrandweerFrl) March 2, 2018

In #stjacobiparochie is persvoorlichter ter plaatse — Brandweer Fryslân (@BrandweerFrl) March 2, 2018

In #stjacobiparochie is opgeschaald naar GRIP 1 omdat een p2000 zendmast een storing heeft. Er zijn geen personen meer in het pand aanwezig. — Brandweer Fryslân (@BrandweerFrl) March 2, 2018

In #StJacobiparochie is nog veel onduidelijk. Zodra er meer informatie is dan communiceren we dit. — Brandweer Fryslân (@BrandweerFrl) March 2, 2018

In #stjacobiparochie zijn we brand meester. We schalen af naar GRIP 0. — Brandweer Fryslân (@BrandweerFrl) March 2, 2018

Uiteraard bedoelen we dat we een storing hadden in het c2000 netwerk. Dit netwerk is voor hulpverleners en sluit heel Nederland. Bij iedere inzet is goede communicatie essentieel. — Brandweer Fryslân (@BrandweerFrl) March 2, 2018

Juist omdat er even een slecht netwerk was in #StJacobiparochie is er opgeschaald naar zeer grote brand en GRIP 1 om er zeker van te zijn om ter plaatse goede hulpverlening te kunnen bieden. — Brandweer Fryslân (@BrandweerFrl) March 2, 2018

De verbindingen van c2000 zijn weer hersteld. Er is weer reguliere communicatie mogelijk met alle hulpverleningsdiensten. — Brandweer Fryslân (@BrandweerFrl) March 2, 2018

Nog even over de brand zelf. Het betrof een lasersnijder, een apparaat die metalen kan snijden. Deze heeft daadwerkelijk in brand gestaan en veroorzaakte rook in het bedrijf. — Brandweer Fryslân (@BrandweerFrl) March 2, 2018

De eerste tankautospuit St Annaparochie had de brandhaard snel onder controle. — Brandweer Fryslân (@BrandweerFrl) March 2, 2018