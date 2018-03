Wim Stroetinga fan Aldeberkeap is tongersdei by it WK baanhurdfytsen yn Apeldoorn as sechsde einige op it ûnderdiel scratch. De Fries moast de winst litte oan de Wyt-Rus Karaliok. It sulver wie foar Scartezzini út Italië en Scotson út Australië wûn it brûns. Kommende snein komt Stroetinga noch yn aksje op it ûnderdiel koppelkoers.