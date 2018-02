Hûnderten fans huldigje Suzanne Schulting by -8 graden

Suzanne Schulting is woansdeitejûn yn har âlde wenplak De Tynje huldige foar har prestaasjes by de Olympyske Spelen. Schulting wûn yn Pyeongchang goud op de 1.000 meter en brûns mei de ôflossingsploech. It wie de earste Nederlânske gouden medalje yn it shorttrack yn de histoarje. Schulting waard op it Pipegaelsplein yn it doarp tasprutsen en krige kado's. Nettsjinsteande dat it -8 graden wie, kamen hûnderten minsken ôf op de huldiging.