Troch de snie binne aktiviteiten dy't jo oars op wintersport dogge, no thús ek mooglik. Nim no bygelyks snowboarde. Op It Amelân hie ien dêr wat op betocht. Achter in auto oan gie it al glydzjend rjochting fjoertoer. Der wie ek in trekker dy't sliden mei bern luts en in belslide mei hynder derfoar. Allegearre yn de buert fan Hollum.