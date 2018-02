Troch it winterwaar en it iis kinne guon rêdingboaten net útfarre. De KNRM set no âlde rêdingboaten yn, want dy kinne de iisgong wol oan. Yn Lauwerseach leit 'de âlde' Suzanna klear om út te farren. De âlde rêdingboaten binne fan de Nautische Verenging Oude Redding Glorie. As it wer teitwaar is, is it wachtsjen oant it iis fuort is. Pas dan kinne de reguliere rêdingsboaten ynset wurde.