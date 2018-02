It KNMI hat koade giel ôfjûn fanwege glêdens op ferskate plakken yn de provinsje. Yn it Waadgebiet kin it glêd wurde troch de snie. De snie kin ek foar glêdens soarge op oare plakken yn Fryslân, benammen by de kust.

De warskôging jildt fan moandei 18.00 oere oant tiisdei 12.00 oere.