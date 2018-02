VVD-listlûker wol softdrugs legalisearje

VVD-listlûker Jakob Baar fan Eaststellingwerf is foar it legalisearjen fan softdrugs. Yn tsjinstelling ta syn eigen partij tinkt hy dat de oerheid grip krije moat op it systeem dat him no ûnder de radar ôfspilet. "Ook in Ooststellingwerf wordt veel geblowd en ook rond de illegale wietteelt speelt zich van alles af waar we iets aan willen doen. Nu dat niet lukt, wordt het tijd om het anders aan te pakken", sa motivearret Baar syn stânpunt.

Jakob Baar die syn útspraken snein yn it Nijsfoarum fan it Omrop Fryslân-programma Buro de Vries.