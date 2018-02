Vincent Waterval fan Ternaard is sneontejûn beneamd ta lid yn de Oarder fan Oranje Nassau. Hy krige it lintsje út hannen fan boargemaster Marga Waanders fan de gemeente Dongeradiel. De 57-jierrige Waterval is sûnt 1996 lid fan de frijwillige brânwacht yn Ternaard.