Harkemase Boys hat sneontemiddei de tredde difyzjewedstriid tsjin koprinner Spakenburg ferlern mei 3-0. De Harkiten hâlden yn de earste helte goed stân tsjin Spakenburg, mar yn de twadde helte krigen se dochs noch trije doelpunten tsjin.

Harkemase Boys stiet nei it ferlies op it 12e plak yn de tredde difyzje, mar hat noch in oantal wedstriden tegoede.