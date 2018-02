TeamNL slút Spelen ôf mei 20 medaljes, grutte Fryske ynbring

TeamNL slút de Olympyske Spelen yn Súd-Koreä ôf mei 20 medaljes. Dizze Spelen binne de op ien nei súksesfolste foar Nederlân. De sporters kamen noch aardich ticht yn 'e buert fan it rekôr yn Sotsji yn 2014, dêr't 24 medaljes helle waarden. Kwa oantal gouden medaljes waard it rekôr fan Sotsji wol helle. Sawol doe as no kaam TeamNL oant 8 kear goud.

De Fryske dielnimmers wiene dizze Spelen ek wer tige súksesfol mei 11 medaljes. Hjir in oersjoch:

Reedriden:

Ireen Wüst - goud 1.500 meter, sulver 3 kilometer, sulver mei de ploege-efterfolging

Sven Kramer - goud 5 kilometer, brûns mei de ploege-efterfolging

Antoinette de Jong - sulver mei de ploege-efterfolging, brûns 3 kilometer

Marrit Leenstra - sulver mei de ploege-efterfolging, brûns 1.500 meter

Jorrit Bergsma - sulver 10 kilometer

Shorttrack:

Suzanne Schulting - goud 1.000 meter, brûns mei de ôflossingsploech

Sjinkie Knegt - sulver 1.500 meter

Ireen Wüst sil snein by de Olympyske slutingsseremoanje de flagge drage foar Nederlân. Se hat no yn totaal alve Olympyske medaljes en is dêrmei de meast súksesfolle Nederlânske Olympiër ea.

De Olympyske Spelen yn Pyeongchang duorje fan 9 oant 25 febrewaris.