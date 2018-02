Ekstra foarstellingen 'De Brekbere Sirkel' annulearre

De ekstra foarstellingen fan it muzikale toanielstik 'De Brekbere Sirkel' binne definityf annulearre. Oanlieding is de swiere harsenskodding dy't haadrolspylster Tet Rozendal yn desimber oprûn. It werstel duorret langer as earder tocht waard. Op advys fan har dokter hat se alle optredens foar de kommende tiid ôfsizze moatten. Reden foar de organisaasje fan it suksesfolle toanielstik om de sân ekstra foarstellingen definityf te skrassen. It bestjoer wol ek gjin nije foarstellingen ynplanne.

Wa't kaarten kocht hat foar de foarstellingen yn ûnder oare Stiens, It Hearrenfean en Burgum kin kontakt opnimme mei de organisaasjes of sealen.