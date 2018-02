Grutte brân yn wenbuorkerij De Wilp

Yn de Wilp flakby Fryske Peallen is op dit stuit in grutte brân yn in wenbuorkerij. It gebou hat in reiden tek. De brân begûn freedtemoarn om in oere as kertier foar seizen moarns. De wenbuorkerij oan de Dijkswijk stiet folslein yn de brân. De brânwacht hat it dreech mei de tafier fan wetter. Meardere brânwachtkorpsen út Grinslân en Fryslân binne oproppen om te helpen by de brân. Neffens de brânwacht is der net ien mear yn it gebou oanwêzich.