'Mata Hari' makket kâns op 'Tentoanstelling fan it jier'

De tentoanstelling 'Mata Hari' yn it Fries Museum makket kâns op de titel 'Tentoanstelling fan it jier 2017'. De priis is útskreaun troch Museumtijdschrift, it grutste keunsttydskrift fan Nederlân.

In faksjuery hat in top 10 gearstald. Minsken kinne stimme oant 6 april. De winner wurdt 20 april bekend makke.

De tsien tentoanstellingen dy't nominearre binne: