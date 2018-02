By in oanriding op de A6 tusken Bant en De Lemmer is tongersdeitemiddei in persoan ferwûne rekke. Twa auto's knalden dêr boppe-op elkoar. It is noch net bekend hoe't dit barre koe.

Troch it ûngelok wienen twa rydbanen ôfsletten en stie der in kilometerslange file op de dyk. De wei is yntusken wer frijjûn.