In echte Doutzen Kroes oan 'e muorre? It kin no!

Fotomodel Doutzen Kroes stipet mei in skilderij dat se sels makke hat it Wereld Natuur Fonds. Minsken kinne in kopy fan it skilderij keapje foar sân euro. En dêrmei meitsje se kâns op it orizjineel, dat Doutzen ek sinjearre hat. Op it skilderij stiet it âlderlik hûs fan Doutzen yn Eastermar. Se fûn dat in lokkich plak om grut te wurden. Se wol graach dat de wrâld in leefber plak is en bliuwt en wurket dêrom mei oan de aksje fan it Wereld Natuur Fonds.